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السفير الايراني في بيروت..

زيارات المسؤولين الايرانيين للبنان مؤشر اساس على دعم المقاومة

زيارات المسؤولين الايرانيين للبنان مؤشر اساس على دعم المقاومة
الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت "مجتبى اماني"، ان الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين الايرانيين الى "لبنان العزيزة"، من المؤشرات الاساسية على دعم ايران الشامل للبنان والمقاومة.

العالم - ایران

وكتب اماني عبر حسابه على منصة اكس الالكترونية اليوم : في ظل الظروف الناجمة عن القصف الصهيوني الوحشي الذي يطال لبنان اليوم، فإن الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين في جمهورية ايران الاسلامية الى هذا البلد العزيز، هي مؤشر سياسي هام على دعم ايران الشامل للبنان والمقاومة.

وتابع : لا شك ان الزام الكيان الصهيوني على وقف الحرب الوحشية ضد غزة، يتصدر الجهود المبذولة.

وكتب السفير الايراني لدى لبنان قائلا: ان العدو الصهيوني، نظرا لجرائم الحرب التي يقترفها بهذه الوحشية، لن ينجح في تحقيق اهدافه المعلنة اطلاقا.

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