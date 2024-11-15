زيارات المسؤولين الايرانيين للبنان مؤشر اساس على دعم المقاومة

العالم - ایران

وكتب اماني عبر حسابه على منصة اكس الالكترونية اليوم : في ظل الظروف الناجمة عن القصف الصهيوني الوحشي الذي يطال لبنان اليوم، فإن الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين في جمهورية ايران الاسلامية الى هذا البلد العزيز، هي مؤشر سياسي هام على دعم ايران الشامل للبنان والمقاومة.

وتابع : لا شك ان الزام الكيان الصهيوني على وقف الحرب الوحشية ضد غزة، يتصدر الجهود المبذولة.

وكتب السفير الايراني لدى لبنان قائلا: ان العدو الصهيوني، نظرا لجرائم الحرب التي يقترفها بهذه الوحشية، لن ينجح في تحقيق اهدافه المعلنة اطلاقا.