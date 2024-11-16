شمخاني: الأميركيون أعاقوا بلدنا ويجب عليهم دفع التعويضات

العالم - ايران

وقال شمخاني، خلال مراسم إزاحة الستار عن الحكم في الدعوى القضائية التي رفعها ذوو الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة ضد الحكومة الأمريكية: "جبهة الاستكبار لها تاريخ طويل في النهب والجريمة والقتل، ولكن رغم كل هذا تحاول تبرئة نفسها بمختلف الحيل وفي اطار شن حرب هجينة .

ولفت الى ان العقوبات الأمريكية بدأت يوم انتصار الثورة والاستيلاء على وكر التجسس، وليس منذ الخروج من الاتفاق النووي .

ونوهشمخاني الى ان الأميركيين أنفسهم اعترفوا بأنهم من أوجدوا "داعش" و "القاعدة"، وكان هدفهم خلق قاعدة تكفيرية في الدول الإسلامية وتدمير الوحدة بين المسلمين. أينما قاتل مقاتل ضدهم، كانوا يطلق عليهم تسمية الإرهابي.

وتطرق إلى بعض جرائم "داعش" في العراق وسوريا، وتابع: ارتكب "داعش" هذه الجرائم بمساعدة الغرب وأمريكا للاستيلاء على جزء من العراق وسوريا لتشكيل الحكومة. أمريكا ارادت تدمير حكومة بشار الأسد، التي كانت في حالة حرب مع "داعش". التحالف الغربي الذي كان يزعم مقاتلة "داعش"، كان يقصف مقرات الجيش السوري لمساعدة "داعش"، وكان جرحى عناصر "داعش" الذين ارتكبوا الجرائم يعالجون داخل الكيان الصهيوني، ونتنياهو يزورهم.

وشدد مساعد الشؤون القانونية لحرس الثورة الاسلامية ان تواجد أميركا في المنطقة الكردية في سوريا وفي العراق غير شرعي، ولكن رغم ذلك لا يمكن لأي منظمة دولية أن تحتج ضدها .