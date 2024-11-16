لاريجاني: ايران بجميع مرافقها تقف الى جانب المقاومة الاسلامية 

العالم - ايران

صرح بذلك السيد لاريجاني خلال اجتماعه بممثلي الأحزاب والفصائل اللبنانية وقال: لقد اعلنت بأن مساعدتنا جاهزة، وما عليكم إلا ان تقولوا كيف يجب أن نرسلها، نقول بالطائرة، تقولون غير ممكن، نقول بحرا، تقولون غير ممكن، نقول نقدا، تقولون أن بنوككم خاضعة للعقوبات وهذا غير ممكن. على أية حال، أعطونا حلاً وسنعمل على تنفيذه، ورغم كل هذه العوائق سيحصل الشعب اللبناني على المساعدة التي يحتاجها.

وردا على سؤال فيما يتعلق بتلقي المساعدات لإعادة إعمار لبنان، قال: من ساعد في إعادة الإعمار بعد عام 2006؟ إيران. وستفعل الشيء نفسه مرة أخرى، ولكن القضية الأهم الآن هي وقف إطلاق النار الذي نركز عليه.

وعن موقف ايران من المقاومة قال لاريجاني لممثلي الاحزاب والفصائل اللبنانية: سأنقل لكم فقرة واحدة فقط من رسالة قائد الثورة الاسلامية لرئيس البرلمان اللبناني السيد نبيه باري، حيث قال إن إيران بجميع مرافقها تقف إلى جانب المقاومة الاسلامية بشكل كامل.

وانتقد المبعوث الخاص لقائد الثورة الاسلامية الى لبنان وسوريا تصريحات بعض الدول العربية خلال الاسابيع الاخيرة، والقاضية بأن حماس قد انتهت وان حزب الله وايران ايضا قد انتهيا وقال: لقد قلت لهم باننا وفي عملية الوعد الصادق 2 استهدفنا الكيان الصهيوني بـ 200 صاروخ باليستي وهو ايضا من جانبه رد وحصلت بعض الاضرار التي يجري العمل على معالجتها وستنتهي خلال فترة قصيرة.

وختم لاريجاني تصريحاته بالقول ان حماس وحزب الله وإيران صامدون بثبات وباقون.