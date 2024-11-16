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الجهاد الإسلامي تزف اثنين من قادتها بعدوان إسرائيلي على دمشق

الجهاد الإسلامي تزف اثنين من قادتها بعدوان إسرائيلي على دمشق
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، استشهاد القائدين عبد العزيز الميناوي (أبو سعيد) ورسمي أبو عيسى (ابو عصام) مسؤول العلاقات العربية، في اعتداء اسرائيلي على العاصمة السورية دمشق الخميس الماضي.

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها: "تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية استشهاد كل من: القائد المجاهد الكبير الشهيد عبد العزيز سعيد الميناوي (أبو السعيد)، القيادي البارز، (مواليد العام 1945)، والقيادي البارز المجاهد الشهيد رسمي يوسف أبو عيسى (أبو عصام)، مسؤول العلاقات العربية (مواليد العام 1972)".

وأوضحت أنهما "استشهدا مع ثلة من كوادر الحركة في العدوان الصهيوني الغادر على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت، وتم إخراج جثمانيهما الطاهرين فجر اليوم السبت، فيما لا يزال العمل جارياً لرفع الأنقاض".

وأكدت الجهاد الإسلامي أن "غدر العدو وإجرامه لن يزيدنا إلا صلابة وعزيمة على استمرار المقاومة حتى إفشال أهداف العدو ودحر الاحتلال عن أرضنا".

وأفادت مصادر إعلامية بأن قياديين اثنين أحدهما عضو في المكتب السياسي في الحركة، والثاني مسؤول العلاقات الخارجية، استشهدا في الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي على قدسيا قرب دمشق.

ونعت السفارة الإيرانية في دمشق، اثنين من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي إثر العدوان الاسرائيلي على العاصمة السورية.

واستهدف الكيان الإسرائيلي مكاتب حركة الجهاد الإسلامي بالعاصمة السورية دمشق، مساء الخميس، مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا، ما أدى إلى إصابة واستشهاد عدد من السوريين.

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