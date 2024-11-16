عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يطيل أمد الحرب للبقاء في الحكم

العالم - الاحتلال

وأشارت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى أن نتنياهو يطيل أمد الحرب للبقاء في الحكم ويفعل ذلك على حساب الجنود والأسرى.

وأضافت أنه بدلا من إنهاء "الحرب" وإعادة الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية، يوسع "الجيش المحاور ويقيم المنشآت"، مشيرة إلى أن "التيار المتطرف في الحكومة يواصل الدفع نحو الاستيطان والسيطرة على غزة".

وذكرت الهيئة أن الرئيس الأميركي جو بايدن أخبرها هذا الأسبوع أن نتنياهو "لا يريد إنهاء الحرب حتى تختفي حماس".

جدير بالذكر أن التقديرات الإسرائيلية أشارت إلى وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما أبلغت حركة حماس إن عشرات منهم قُتلوا في غارات إسرائيلية على القطاع.

ويواصل الكيان الإسرائيلي منذ أكثر من عام حرب ابادة جماعية على القطاع المحاصر مما تسبب في عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن مجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير منظمات إقليمية وأممية.