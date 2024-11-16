السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 16-11-2024

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 15-11-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 14-11-2024