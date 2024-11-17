عشرات الشهداء في مجزرتين في مخيم الشاطئ وبيت لاهيا

العالم - فلسطين

وقالت المصادر إن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق ويؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأضاف أن لا احصائي دقيقة لعدد الشهداء والجرحى، لعدم تمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى المكان المستهدف.

في السياق ارتقى 10 شهداء وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف إسرائيلي وحشی استهدف مدرسة "أبو عاصي" التي تؤوي مئات النازحين، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إن القصف الإسرائيلي لمدرسة "أبو عاصي" التي تؤوي مئات النازحين أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 في حصيلة أولية.

وأفاد بأن المقاتلات الإسرائيلية الحربية قصفت بصاروخين المدرسة التي تؤوي نازحين.

وفي وقت سابق السبت، قالت "إذاعة الأقصى" المحلية إن عددا من الفلسطينيين ارتقوا وجرح آخرون في قصف مدرسة "أبو عاصي" التي تؤوي نازحين. ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف لمنازل مدنية ومراكز إيواء في مناطق مختلفة من قطاع غزة ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي وقت سابق، استشهد 6 مواطنين وأصيب عدد آخر من المواطنين، جراء استهداف الاحتلال صالون القيصر للحلاقة في منزل يعود لعائلة أيوب في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وأوردت مصادر محلية أسماء الشهداء في استهداف صالون القيصر، وهم: طلال الشوبكي، ومحمد دياب، وعبد الله شنيورة، وصلاح أيوب، ومؤمن أيوب، وشهيد من عائلة الحداد.

واستشهد 4 مواطنين جراء استهداف طيران الاحتلال منزل عائلة العرجاني في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء هم: عماد محمد العرجاني، ياسمين محمد العرجاني، عبد الله محمود العرجاني، محمد عبد الرؤوف فحجان.

ووفق مصادر طبية، ارتقى 40 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم وحتى ساعة نشر هذا الخبر.