كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشتاء

العالم – خاص بالعالم

وأشارت نور شعيب مراسلة العالم في البقاع إلى أن عشرات العائلات التي نزحت قصرا من القرى الحدودية في الجنوب اللبناني وقرى بعلبك بفعل العدوان الاسرائيلي حيث يواجهون تحديات كبيرة وصعوبة في تأمين وسائل التدفئة و السعي الدائم لتأمين مادة المازوت في ظل غياب الدعم الحكومي.

وقال مدير ثانوية قب إلياس الاستاذ فادي حلاّق:"نحن حاليا مع بداية فصل الشتاء ونحن اكيد بمنطقة عالية جدا عن سطح البحر، نحن مع هذا البرد الشدية المدرسة الثانوية الرسمية فتحت قلبها وفتحت غرفة تضم حوالي 54 عائلة موزعين على 250 شخص وعلى 25 غرفة".



وعلى الرغم من هذا البرد القارص وصعوبة أيامه على أهل المقاومة في ظل هذه الأزمة الصعبة، إلا ان في قلوبهم دفء الدعوات الصادقة وسلاما لرجال يعيشون في الاودية والجبال.

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