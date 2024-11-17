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ماذا تعرف عن الشهيد محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلاميَّة في حزب الله؟

ماذا تعرف عن الشهيد محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلاميَّة في حزب الله؟
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

استشهد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، الحاج محمد عفيف، إثر غارةٍ "إسرائيلية" استهدفت مبنى قيادة حزب البعث السوري، في منطقة رأس النبع، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

العالم _ لبنان

ويشغل عفيف منصب مسؤول العلاقات الإعلامية للحزب، وأصبح بعد استشهاد السيد حسن نصر الله أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، كما أنه تحمل المسؤولية في إحدى المؤتمرات الصحفية عن إطلاق الطائرة المسيرة باتجاه منزل رئيس الوزراء نتنياهو في قيسارية، وتوعده بالاغتيال.

ويعتبر من جيل المؤسسين لحزب الله منذ الثمانينات.وكان صديقا لأميني عام حزب الله الشهيدان السيد عباس الموسوي، والسيد حسن نصر الله.

أما في الفترة الحالية، فمنذ بداية التصعيد مع "إسرائيل" أطل الحاج عفيف كمتحدث إعلامي باسم الحزب، ولطالما عقد مؤتمرات صحافية مباشرة من قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، إن الشهيد محمد عفيف كان موجوداً بالصدفة في المبنى المستهدف، فيما أكد أن الاغتيال هدفه إسقاط صوت المقاومة إعلامياً وسياسياً، وعلى كل المستويات، لأن صوت المقاومة يُعري الاحتلال وأعوانه.

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