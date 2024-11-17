كمائن واستهدافات في العمق.. المقاومة تواصل إيلام العدو

العالم - لبنان

وفي مجموعة من البيانات، اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله)، استهداف تجمعات القوات الاسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة وعدد من المستوطنات وقواعد جيش الاحتلال الاسرائيلي في العمق (صفد-حيف-عكا)، بالإضافة غلى الكمائن التي استهدف عبرها المجاهدون القوات الاسرائيلية المتسللة على عدة محاور في جنوب لبنان.

وفي ما يلي بيانات المقاومة الإسلامية لليوم الاحد:

1-كمن مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:15 من مساء أمس السبت 16-11-2024، لقوات جيش العدو الإسرائيلي المتقدمة عند الأطراف الشرقيّة لبلدة شمع، وعند وصولهم لنقطة المكمن، اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوّات العدو، وما زالت الاشتباكات مستمرة.

2-استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:00 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، ثكنة "معاليه ‏غولاني" (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ صاروخية.

3-استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:30 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو "الإسرائيلي" عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصلية صاروخيّة.‏

4-استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:15 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، منطقة الكريوت شمالي مدينة ‏حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.‏

5-استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:15 من صباح اليوم الأحد 17-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو ‏الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.‏

‏6-استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 من ظهر اليوم الأحد 17 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

7-استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:30 من ظهر اليوم الأحد 17 - 11 - 2024، تجمعًا لقوات جيش العدوّ "الإسرائيلي" في ثكنة "راميم" (هونين)، بصليةٍ صاروخية.

8-استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الأحد 17-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.

9-استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأحد 17-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

‏10-استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:50 من مساء اليوم الأحد 17-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

11-استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:40 من مساء اليوم الأحد 17-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.

12-استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 06:45 من مساء اليوم الأحد 17-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.

كما نشر الاعلام الحربي التابع للمقاومة الاسلامية في لبنان إنفوغراف يلخص فيه عمليات المقاومة في معركة #أولي_البأس على مدى شهرين من المعارك | من تاريخ 2024/09/17 وحتى 2024/11/16 (الساعة 15:00)