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الاعلام العبري يكشف عن خطة الاحتلال لضرب العراق

الاعلام العبري يكشف عن خطة الاحتلال لضرب العراق
الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

في تهديد جديد لفصائل المقاومة في العراق التي دأبت منذ تفجر الحرب في قطاع غزة على التحرك بشكل مضبوط عبر إطلاق صواريخ نحو كيان الاحتلال، كشفت مصادر مطلعة أن الكيان أعد خطة لضرب تلك الفصائل.

العالم-العراق

كما أشارت إلى أن هذا التحرك الإسرائيلي سيحصل في حال سجل أي تصعيد من العراق، وفق ما نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن تلك الخطة تقضي بضرب البنى التحتية والمنشآت التابعة لهذه الفصائل على أن تنتقل بعدها إلى تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات في الفصائل ، على غرار ما يجري في سوريا.

أتت تلك المعلومات بعدما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أقنع قادة الفصائل المسلحة بالعمل وفق خطة الحكومة لمواجهة شرارة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

كما أضاف في تصريحات، الأسبوع الماضي، أن “قادة الفصائل ملتزمون بالاتفاق مع الحكومة وأنهم ليسوا بصدد خلق حالة قد تؤدي إلى الحرب على البلاد”. وشدد على أنهم أعطوا وعداً للسوداني بأنهم لن يتحركوا بطريقة تشعل حرباً أو رد فعل قويا ضد البلاد.

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