العالم - إيران

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني عباس عراقجي، في طهران اليوم الثلاثاء اضاف صباغ : "أجرينا مباحثات جيدة من أجل تعزيز التعاون بين سوريا وإيران"، مضيفا: "استعرضنا التطورات الخطيرة في المنطقة ولاسيما العدوان الإسرائيلي الوحشي على فلسطين وسوريا ولبنان".

وأضاف وزير خارجية سوريا: "نؤيد حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وعن سيادتها ونؤكد على التعاون المشترك للتعامل مع الإرهاب وتجفيف كافة أدوات الإرهاب باعتباره حاجة ملحة للمنطقة."، مضيفا: "نحن ندعم حق المقاومة في مواجهة كافة أشكال الاحتلال".

وأضاف وزير الخارجية السوري: "إن المنطقة تواجه العديد من التطورات بسبب جرائم الكيان الصهيوني التي بدأت ضد فلسطين وامتدت إلى لبنان، وقد رأينا أن جرائمه حدثت في سوريا أيضا. بما في ذلك الهجوم على القنصلية الإيرانية".

وقال صباغ: "قلنا أن جرائم الكيان الصهيوني يجب أن تتوقف وبعد ذلك يجب أن نرى إرسال المساعدات الإنسانية. يجب معاقبة الكيان الصهيوني... نحن نعارض أي احتلال وندعم حق إيران في مواجهة أي جريمة".

وأردف وزير الخارجية السوري: "يجب إنهاء احتلال الصهاينة للجولان"، قائلا: "بعض الدول تتخذ إجراءات مدمرة ضد سيادتنا ونأمل المزيد من التنسيق".

كما اشار الى دعم الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية وقال: "تصعيد التوتر الإسرائيلي في منطقتنا يأتي في إطار مشروع قديم. المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يهدف إلى إعادة رسم الحدود في المنطقة".

واكد صباغ: "نواجه هذه الأدوات الإرهابية منذ عام 2011، وتمكنا من طرد هذه المجموعات، لكن بعضها ينشط في شمال سوريا، ونحن نتعامل معها".