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الشيخ نعيم قاسم: حزب الله لن يقبل باتفاق لا يحفظ سيادة لبنان

الشيخ نعيم قاسم: حزب الله لن يقبل باتفاق لا يحفظ سيادة لبنان
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، تأكيد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن رد الحزب على استهداف كيان الاحتلال لقلب بيروت، سيكون في قلب تل أبيب؛ وأن العدو سيدفع الثمن غاليا.

العالم - بانوراما

وقال الشيخ قاسم، إن حزب الله وافق سابقا على طرح اميركي فرنسي على قاعدة أنه يمكن إنهاء الحرب عبرها لكن كيان الاحتلال اغتال الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله.

واضاف أن الحزب استلم ورقة المفاوضات وابدى عليها ملاحظاته وقدمت للمبعوث الاميركي.

واوضح الشيخ قاسم أن المفاوضات ليست تحت النار في لبنان فقط، لأن كيان الاحتلال هو ايضا تحت النار، والحزب يعمل وفق مساري الميدان والمفاوضات؛ ولن يعلق الميدان بانتظار المفاوضات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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