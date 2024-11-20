اليونيسف: مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان خلال شهرين بسبب التصعيد الإسرائيلي

العالم - لبنان

وأوضحت المنظمة في بيان أن “هذه الحصيلة تعني مقتل أكثر من ثلاثة أطفال يوميًا، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في لبنان”.

وأعرب جيمس إلدر، المتحدث باسم “اليونيسف” في مؤتمر صحفي، عن قلقه العميق حيال الوضع قائلاً “رغم المأساة المتمثلة في مقتل أكثر من 200 طفل خلال شهرين فقط، وما لا يقل عن 231 طفلاً آخر في لبنان منذ بدء العدوان على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلا أن هناك مؤشرات مقلقة تشير إلى التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات من قِبَل الجهات القادرة على وقف هذا التصعيد”.

وأضاف إلدر أن ما يحدث في لبنان يعكس أوجه تشابه مخيفة مع معاناة الأطفال في قطاع غزة، قائلاً “في لبنان، كما هو الحال في غزة، يتحول ما كان يعتبر غير مقبول إلى أمر مألوف وصامت”.

ووصف هذه الظاهرة بأنها “تطبيع صامت مع الرعب”، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الكارثة الإنسانية.

يُذكر أن لبنان يشهد عدوانًا إسرائيليًا مستمرًا منذ أكثر من عام، تصاعدت حدّته منذ نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

وأسفر هذا العدوان عن استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، مما فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.