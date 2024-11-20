عراقجي ينتقد التحرك الأوروبي الاستفزازي بفرض حظر جديد على ايران

العالم - ايران

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بين عباس عراقجي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو بحث آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية والتطورات الإقليمية.

وانتقد " عباس عراقجي" بشدة الإجراء الاستفزازي وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية بالموافقة على فرض اجراءات حظر جديدة على الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.

وأدان بشدة قرار الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا (الترويكا الاوروبية) تقديم قرار إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال إن هذا التحرك من جانب الدول الأوروبية الثلاث يعتبر تعارضا واضحا مع الأجواء الإيجابية التي نشأت في التعاملات بين إيران والوكالة وسيؤدي إلى تعقيد القضية أكثر.

وفيما يتعلق بتطورات المنطقة، أشار إلى استمرار عدوان الکیان الصهيوني على لبنان والإبادة الجماعية في غزة ونوه بمسؤولية داعمي كيان الاحتلال في استمرار هذه المآسي وطالب كافة الأطراف المعنية بالتحرك الجاد لإجبار الكيان الصهيوني المعتدي على وقف عدوانه على لبنان وغزة.