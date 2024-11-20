الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي تدين استخدام امیرکا الفيتو ضد قرار وقف النار في غزة

الجهاد الإسلامي تدين استخدام امیرکا الفيتو ضد قرار وقف النار في غزة
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

ادانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان استخدام امیرکا الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف النار في غزة.

العالم - فلسطين

وجاء في البيان: إن استخدام الإدارة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن لإجهاض قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يدل دلالة واضحة أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة وتشرف على كل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني النازي.

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإجهاض مشروع قرار مقدم من الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، يطالب بوقف فوري وغير مشروط، ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

روابط ذات صلة

44 ألف شهيد و104 آلاف جريح حصيلة العدوان الصهيوني على غزة

كاميرا العالم توثق معاناة أطفال غزة في ظل العدوان الإسرائيلي