غزة تنزف والفيتو الأمريكي يعرقل جهود وقف إطلاق النار!

العالم _ فلسطين

غزة تباد بما للكلمة من معنى وواشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بوقف إطلاق النار الفوري في القطاع.

حزام ناري في الشمال ومجازر في الوسط والجنوب عشرات الشهداء والجرحى سقطوا إثر نيران مدفعية وطيران جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

عشرات الفلسطينين ارتقوا بين شهيد وجريح في أربعة مجازر ارتكبها كيان الاحتلال ضد المدينيين في مدرستين في مواصي خانيونس جنوبا ومخيم النصيرات وسط القطاع ومدرسة ومنزلا في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأيضا في شمال القطاع ارتقى أربعة شهداء وأصيب آخرين في استهداف الاحتلال منزلًا بحي الرمال جنوبي مدينة غزة، كما شن طيران الاحتلال غارة على مستشفى كمال عدوان.

ومن الشمال إلى الجنوب سقط شهداء وجرحى في استهداف طيران الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في حي الجنينة برفح.

وتزامنا مع مواصلة كيان الاحتلال في إراقة دماء الفلسطينيين في قطاع غزة استخدمت الولايات المتحدة، 'الفيتو' في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في الوقت الذي صوّت جميع أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار المقترح الذي يقضي ايضا بإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

من جهتها استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية استعمال واشنطن 'الفيتو' ضد هذا القرار حيث وصفت الفصائل الفيتو بأنه يعطي غطاء للاحتلال الإسرائيلي بمواصلة حرب الإبادة، ودليل على شراكة وإدارة أميركا لهذه الإبادة.

بدورها اعتبرت السلطة الفلسطينية استخدام واشنطن الفيتو يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

إنسانيا .. قالت اليونيسيف إن الماء والغذاء أصبحا حلما لأطفال غزة، وأضافت أن مستقبل جيل كامل من الأطفال بقطاع غزة أصبح في خطر، مشددة على أن كل دول العالم تقع عليها مسؤولية حماية الأطفال في قطاع غزة.

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