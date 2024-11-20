إيران: سنرد ردا حاسما على اي قرار يصدر من مجلس حكام الوكالة الذرية

العالم - ايران

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، يوم الاربعاء " ان إيران تفضل سياسة التعاطي مع الوكالة. ان زيارة السيد غروسي جرت من هذا المنطلق في أجواء إيجابية وبناءة وانه لم يعد خالي الوفاض الى فيينا.

وصرح قائلا: رغم تاكيد مدير عام الوكالة على ضرورة عدم المساس بهذه الأجواء التفاعلية واجرائه محادثات لعدة مرات مع ثلاث دول أوروبية لمنعها من المواجهة، إلا أن هذه الدول سلكت نهجا مختلفا.

وأكد غريب آبادي قائلا: سبق أن صرحنا بوضوح أنه في حال مصادقة القرار سنرد بشكل حاسم وفوري عليه، ومنظمة الطاقة الذرية مستعدة لتنفيذ ردها في نفس وقت المصادقة، إن اجراء إيران في الواقع يشكل ردا على النهج غير البناء لهذه الدول وعدم اهتمامها بنوايا إيران الحسنة.

واضاف: تعتقد الجمهورية الإسلامية الايرانية أنه ينبغي للبلدان الغربية ألا تستخدم المنظمات الدولية، بما في ذلك الوكالة، كأداة سياسية.

وفي الختام قال: مع الاسف فإن هذه الدول، بدعمها الشامل للكيان الصهيوني العنصري، لم تسمح حتى للمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، بإقرار وقف لإطلاق النار، بل مهدت الارضية لاستمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.