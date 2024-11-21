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مجزرة إسرائيلية جديدة في شمال غزة…كم بلغ عدد الشهداء؟

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء يوم الأربعاء، بسقوط عشرات الشهداء والمصابين بقصف صهيوني استهدف تجمعا سكنيا في محيط مستشفى كمال عدوان، بعد ساعات قليلة فقط من إفشال الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة بعد أن استخدمت حق النقض "الفيتو".

العالم-الاحتلال

وقالت مصادر صحافية من قطاع غزة إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة شمال قطاع غزة باستهداف مربع سكني قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى سقوط 66 شهيداً وأكثر من 100 إصابة (...) القصف أباد عائلات بأكملها، بينها المدهون، خضر، أبو وادي، شقورة، ونصار"، مضيفةً أن "الجثامين والجرحى تكدسوا في مستشفى كمال عدوان وسط نداءات استغاثة".

ويأتي هذا بعد أن أكد مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة حسام أبو صفية أن الوضع في المستشفى كارثي و"لا نزال تحت الحصار الشديد ولا يسمح بإدخال أي شيء، لا دواء، ولا طواقم، ولا طعام، ولا مركبات إسعاف".

وأوضح أنه "في المستشفى 85 مصاباً من الأطفال والنساء وست حالات حرجة جداً وحالات سوء التغذية، وبين المصابين 17 طفلاً"، وأشار إلى أنه "لا حراك ولا حتى وعود من أي جهة دولية بفتح ممر إنساني لإدخال المستلزمات الطبية وحليب الأطفال".