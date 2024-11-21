الإعلام العبري يضج بتصريحات ’غالانت’.. وبهذه العبارات هاجم ’نتنياهو’

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اسبوعان مرا منذ ان اعلن نتنياهو اقالة وزير حربه غالانت، الأخير التزم الصمت خلال الأسبوعين لكنه في الساعات الأخيرة خرج عن صمته ووجه لنتنياهو وأعضاء حكومته اتهامات بعدم قدرتهم على ترتيب الأولويات.

غالانت اتهم نتنياهو بانه يؤسس لحكم عسكري دائم في قطاع غزة عبر مقترح توزيع المساعدات الإنسانية من خلال شركات أمريكية بحيث يتم توفير الحماية لها من قبل الجيش الإسرائيلي، غالانت اعتبر بان ما يطرحه نتنياهو يعرض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر ومصالح الشارع الإسرائيلي أيضا، مؤكدا ان على الكيان الإسرائيلي البحث عمن يدير القطاع بعيدا عنه.

ورأى الخبير الاستراتيجي، اشرف عكه " أن تصريحات غالانت دليل على الاعتراف المباشر بالهزيمة وعدم القدرة على تحقيق الاهداف والخشية من الاستنزاف الطويل للجيش الاسرائيلي في قطاع غزة".

الصحافة الإسرائيلية ضجت بتصريحات غالانت التي اعتبرت بانها ناقوس خطر يدق في ظل ما يخطط له بنيامين نتنياهو ومن حوله من اليمينيين القوميين، من بين هؤلاء خرج بن غفير مهاجما وزير الحرب السابق متهما إياه بانه يؤيد تحركات المعارضة الإسرائيلي وبان نتنياهو كان على حق حين اقاله، اما وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش فاتهم غالانت بانه يدعو الى عودة سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وبان سياسته هي التي اطالت الحرب.

الاتهامات التي يكيلها المتطرفون في حكومة نتنياهو لغلانت تؤسس لخلاف واسع بين الإسرائيليين حول اليوم التالي للحرب على غزة .

بدوره قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، نهرو جمهور "إن غالانت يتحدث عن القدرات الحقيقية ولا يتحدث عن الرغبات والامنيات التي يمثلها تيار سموتريتش وبن غفير ونتنياهو".

قرار نتنياهو ومن حوله بالحفاظ على أجزاء من قطاع غزة في المرحلة النهائية لم يعد خفيا بل تحول الى امر يريدون ان يصبح واقعا.