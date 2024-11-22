القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: قطعا سننتقم من 'إسرائيل'

العالم _ ايران

واضاف اللواء حسين سلامي اليوم الجمعة في كلمة أمام قوات التعبئة الشعبية في خوزستان، إنه هذه الأيام، لا يشعر أحد في الكيان الإسرائيلي بالهدوء، الجميع يعيش في الملاجئ، والهلع يسود صفوف الأعداء. مسؤولو الكيان الصهيوني مرتبكون ومكتئبون، وجيشهم منهك، على عكس حزب الله وجبهة المقاومة، اللذين بات محركهما نشطاً ومشتعلاً.

وأضاف، في الأيام الأخيرة، شهدنا صدور حكم بمحاكمة قادة الكيان. هذا الحكم يمثل نهاية وزوال "إسرائيل"، حيث أصبحت في عزلة تامة، ويعد هذا الحكم نصراً عظيماً للأمة الإسلامية.

وتابع، لم يعد أحد سوى المسؤولين الأمريكيين يزور الاراضي المحتلة. ندعو جميع المسؤولين في الدول الإسلامية إلى إغلاق كل الطرق التي تؤدي إلى مساعدة هذا الكيان، حتى يُمنى هذا الكيان بالهزيمة والزوال الكامل.

وأضاف، على الشعب الإيراني أن يكون على يقين بأننا سننتقم من "إسرائيل".

وأكد اللواء سلامي أن استمرار هذه الحرب لن يؤدي إلا إلى القضاء التام على الكيان الصهيوني. وإذا اتحد المسلمون، فإن هذه الجرثومة الفاسدة ستُدمر حتماً، ولا شك أن هذا الطريق سيتم قطعه. بالنظر إلى مصير من سبقهم، ندرك أن الهلاك ينتظر "إسرائيل".