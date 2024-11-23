لاريجاني يوجه نصيحة للمسؤولين الأميركيين، فما هي؟

العالم - ايران

وكتب لاريجاني في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي X:"الاستنتاج الصحيح في الملف النووي، عطلت اميركا الاتفاق السابق (الاتفاق النووي) وانسحبت منه، مما ألحق الضرر بإيران.

وتابع : في المقابل بدأت إيران بتوسيع نطاق التخصيب ورفعت درجة النقاء إلى أكثر من 60%.

ولفت الى ان الجانبين أمام وضع جديد وقال: إذا قال المسؤولون الأميركيون الجدد إنهم فقط ضد امتلاك ايران للسلاح النووي، عليهم أن يقبلوا شروط إيران مقابل ذلك، وأن يقدموا التنازلات اللازمة، بما في ذلك التعويض عن خسائر إيران وما شابه ذلك، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، لا ان يصدروا أمرا من جانب واحد مثل قرارهم في الوكالة!".