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لاريجاني يوجه نصيحة للمسؤولين الأميركيين، فما هي؟

لاريجاني يوجه نصيحة للمسؤولين الأميركيين، فما هي؟
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي لاريجاني انه إذا كان المسؤولون الأميركيون الجدد يقولون إنهم معارضون فقط لامتلاك ايران للسلاح النووي ، فعليهم قبول شروط إيران مقابل ذلك، بما في ذلك التعويض عن خسائر إيران ونحوها، حتى يمكن التوصل إلى اتفاق جديد.

العالم - ايران

وكتب لاريجاني في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي X:"الاستنتاج الصحيح في الملف النووي، عطلت اميركا الاتفاق السابق (الاتفاق النووي) وانسحبت منه، مما ألحق الضرر بإيران.

وتابع : في المقابل بدأت إيران بتوسيع نطاق التخصيب ورفعت درجة النقاء إلى أكثر من 60%.

ولفت الى ان الجانبين أمام وضع جديد وقال: إذا قال المسؤولون الأميركيون الجدد إنهم فقط ضد امتلاك ايران للسلاح النووي، عليهم أن يقبلوا شروط إيران مقابل ذلك، وأن يقدموا التنازلات اللازمة، بما في ذلك التعويض عن خسائر إيران وما شابه ذلك، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، لا ان يصدروا أمرا من جانب واحد مثل قرارهم في الوكالة!".

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