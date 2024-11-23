العراق يحبط مخططاً إرهابياً خطيراً ، أين وكيف؟

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وقال جهاز الأمن الوطني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: إنه “بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية تمكنت قواتنا من إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك لاستهداف مواقع حكومية وإرباك الوضع السلمي في المحافظة”.

وأشار البيان إلى أن المفارز الأمنية تمكنت من تفكيك شبكة تنتمي إلى عصابات "داعش" تضم سبعة عناصر إرهابية بينهم ما يسمى “أمير قاطع كردستان”، موضحاً أن عملية المداهمة أسفرت عن انتحار أحد الإرهابيين بعد محاصرتهم وإلقاء القبض على البقية، فيما تم ضبط أجهزة ومعدات وطائرة مسيرة ووثائق وكتب تحمل الفكر التكفيري.

وكانت القوات العراقية قضت الشهر الماضي على ما يسمى “والي العراق” في “داعش” وثمانية من كبار قيادات التنظيم المتشدد في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين.