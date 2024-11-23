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صور/اختفاء حاخام صهيوني في الإمارات

صور/اختفاء حاخام صهيوني في الإمارات
السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

يحقق جهاز "الموساد الاسرائيلي" وأجهزة الاستخبارات الإماراتية في اختفاء حاخام "إسرائيلي" في الإمارات، وسط شبهات بأنه "تعرض للاختطاف أو الاغتيال".

العالم - الامارات

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مصدرين مطلعين، مساء اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، وأشار المصدران إلى أن الحاخام الذي ينتمي إلى حركة "حباد"، مفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد المصدران بأن المعلومات المتوفرة لدى "إسرائيل" تشير إلى احتمال تعرض الحاخام لمراقبة من قبل جهات قبل اختفائه".


وكانت عائلة الحاخام قد لفتت إلى انقطاع التواصل معه خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على تحديد مكانه بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات اختفائه.

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