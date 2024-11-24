إعلام الاحتلال: 'نهاريا' أصبحت مدينة أشباح!

العالم - فلسطين

هذه الحالة، التي تسيطر على المستوطنين، تأتي في ظل عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان المستمرة، وتوسيعها مدى النيران، رداً على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقالت مراسلة "كان" في الشمال، أورلي الكلعي، إنّ الإسرائيليين في "الكريوت" وحيفا يقولون إنهم دخلوا 40 دقيقة عشية السبت للملاجئ بسبب مسيّرة واحدة أطلقت من لبنان، مضيفةً أنهم اضطُروا، مرة بعد أخرى، إلى دخول الأماكن المحصنة والخروج منها.

وأكد المستوطن، يوآف مينتس، في مقابلة أجرتها معه القناة الإسرائيلية، إنّ المستوطنين يركضون إلى الملجأ بين 4 و5 مرات في اليوم، في أوقات غير معروفة، وأحياناً أكثر.

بدوره، قال المستوطن، زيف غلعاد، في عكا، في تصريح لـ"كان"، إنّه "اعتقدنا قبل عام أن عكا لا تتعرض لسقوط صواريخ، واليوم أصبح هذا أمراً روتينياً، والخوف يشلنا في كل مرة نسمع صفارة الإنذار".

مستوطن آخر، هو يوآف مينتس، تحدثت إلى القناة عن التداعيات الاقتصادية لعمليات المقاومة في الشمال، حيث إنّ "المصالح التجارية في مدينة نهاريا ميتة، والمدينة كأنها مدينة أشباح، ولا يوجد أشخاص يتجولون في الشوارع من دون حاجة".

ومع هذه التأثيرات التي تخلّفها عمليات المقاومة، أيّد أكثر من نصف الإسرائيليين (54%) وقف الحرب في لبنان، وفق نتائج استطلاع رأي أجرته القناة "الـ 12" الإسرائيلية، في وقتٍ سابقٍ اليوم.

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كانوا يثقون بالطريقة التي تدير بها حكومة الإحتلال الأمور، وأجاب 64% منهم بأنهم لا يثقون بالحكومة.