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تحذير فرنسي من إنهيار إتفاق وقف النار على لبنان.. لهذه الأسباب!

الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

يواصل الكيان الاسرائيلي انتهاكاته اليومية للسيادة اللبنانية، في ظل صمت اللجنة الدولية المكلفة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار،  مسجلة عشرات الخروقات الجوية والبرية التي تهدد بنسف الاتفاق الهش.

العالم خاص بالعالم

وفي هذا السياق،حذرت فرنسا "إسرائيل"من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بسبب خرقها المستمر للاتفاق، بما في ذلك ارتكابها خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 52 خرقا ،وفق ما نقلته صحيفة 'يديعوت أحرنوت' العبرية..

وقد شملت هذه الانتهاكات خروقات جوية ، بالإضافة إلى إطلاق نار متكرر وقصف مدفعي على مناطق حدودية، مما أسفر عن حالة من الذعر بين السكان وأضرار في الممتلكات، في وقت تواصل فيه اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار صمتها ما يثير تساؤلات حول فعاليتها.

ورغم خطورة هذه الانتهاكات التي تهدد بتصعيد عسكري، يبقى التحرك اللبناني والدولي غير فعال في مواجهة هذا الخطر المتزايد.

وتركزت الخروقات - وفقا للوكالة الوطنية للإعلام- في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وقضاءي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة النبطية، وقضاءي صور وصيدا في الجنوب، ومنطقة بعلبك الهرمل شمال شرق لبنان.

وضمن تلك الاعتداءات وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا جديدا إلى سكان لبنان، ذكر فيه انه حتى إشعار آخر يحظر عليهم الانتقال جنوبا إلى خط عشرات القرى ومحيطها من القرى الحدودية والتي تقع جنوب نهر الليطاني.

وكان حزب الله اصدر بيانا مساء الأربعاء، هو الأول له منذ توقف القتال، قال فيه إن مقاتليه ستبقى أعينهم تتابع تحركات وانسحابات قوات العدو إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد، دفاعا عن سيادة لبنان وفي سبيل رفعة وكرامة شعبه.

ورغم الهدنة المعلنة، لا يزال القلق والخوف يعم الشارع اللبناني من أن تشعل الخروقات الإسرائيلية الحرب مجددا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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