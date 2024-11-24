استشهاد جندي لبناني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال وميقاتي يستنكر

العالم _ لبنان

كما اعتبر رئيسُ الحكومةِ اللبنانية نجيب ميقاتي استهدافَ جيشِ الاحتلال الاسرائيلي مركزاً للجيشِ في الجنوب وسقوطَ شهداءَ وجرحى رسالةً دموية مباشرة لرفضِ كلِ المساعي والاتصالاتِ الجارية للتوصلِ إلى وقفِ إطلاقِ النار.

وأغار الطيرانُ الاسرائيلي على طريقِ الخردلي مما أدى الى قطعِ الطريق بين النبطية ومرجعيون، بعدما كان الجيشُ وقواتُ “اليونيفيل” قد فتحاها قبلَ يومين ، اثرَ غارةٍ عليها.

وتعرضت بلداتُ ياطر، كفرا، شقرا، كفردونين، مجدل سلم ومدينة بنت جبيل الى غارات. كما شنت طائراتُ الاحتلال غاراتٍ جويةً على قرى بدنايل وبوداي وقصرنبا في البقاعِ الشمالي واوقعت اضرارا مادية جسيمة بالممتلكات.