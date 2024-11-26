واشنطن: لن نشارك في مفاوضات الترويكا الأوروبية مع إيران

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "لا، نحن لن ننضم إلى هذه المفاوضات".

وأضاف المتحدث: "ننسق جهودنا بشكل وثيق مع الشركاء من "الترويكا" الأوروبية في ما يخص تنفيذ إيران لالتزاماتها بشكل كامل في مجال الطاقة الذرية".

وشدد ميلر على أن على إيران أن تضمن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أن الخارجية الإيرانية كانت قد أعلنت أن نواب وزراء خارجية إيران ودول "الترويكا" الأوروبية المتكونة من بريطانيا وألمانيا وفرنسا سيجتمعون يوم 29 نوفمبر لمناقشة العلاقات الثنائية بين إيران والدول الأوروبية وبرنامج طهران النووي.

ويشار إلى أن اللقاء من المقرر أن يعقد في مدينة جنيف السويسرية.