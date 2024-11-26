مصر.. شيخ الأزهر يعلق على قرار رفع أسماء مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب

العالم-مصر

وأبدى الإمام الأكبر أحمد الطيب في بيان عبر صفحة "الأزهر الشريف" على موقع "فيسبوك" يوم الاثنين، "ترحيبه العميق بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي مهدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمّ شمل أسرهم".

وأكد "الطيب" أن هذه التوجيهات "تمثل خطوة جيدة، ويجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها، لما فيه مصلحة وطننا الحبيب"، داعيا الله أن "يحفظ مصرنا، وأن يقيها كل مكروه وسوء".

وكانت قد أصدرت محكمة الجنايات في مصر يوم الأحد، بناء على طلب النيابة العامة، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية دفعة واحدة، في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.