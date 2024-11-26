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اللواء باقري: سيتلقى الصهاينة ردا ساحقا لا يمكن تصوره 

اللواء باقري: سيتلقى الصهاينة ردا ساحقا لا يمكن تصوره 
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان الصهاينة بانتهاكهم وحدة أراضي إيران، تجاوزوا الخطوط الحمراء التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن عليهم أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمنا باهظا لانتهاكهم أرض إيران المقدسة.

العالم - ايران

وتابع اللواء باقري قائلا ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تترك هذا الإجراء دون رد، وسيكون رد إيران بعيدا عن المماطلة والتسرع، وبدقة وحكمة، وفي الوقت المناسب، سيكون ردا مختلفا ويجعل المعتدين يغضون أنامل الندم .

واكد انه تم التخطيط للرد على العدوان الأخير للكيان الصهيوني بشكل يفوق خيال قادة هذا الكيان.

وشدد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية على ان العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ترتكز على الرد الساحق والرادع في الوقت المناسب على أعلى مستوى من تهديدات العدو .

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