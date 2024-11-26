مصادر عبرية: وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء

العالم – خاص بالعالم

وحيال تلك التطورات المتسارعة يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر غد الأربعاء في السرايا الحكومي لمواكبة اليات إتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الاسرائيلي.

وهنا تؤكد المقاومة ،ان أي تعديل للقرار الف وسبعمئة وواحد لا يقبله عاقل وهو ما جاء على لسان رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد .موقف جاء بعد تقارير عن جهود اسرائيلية لتعديل بعض بنود القرار الدولي ما يسمح للكيان بفرض رؤيته بما يتعلق بتطبيق القرار ونشر الجيش اللبناني وانسحاب الاحتلال من الاراضي اللبنانية.



وضمن تلك الاجواء اشارت صحيفة *يسرائيل هيوم* الى ان وقف إطلاق النار مع لبنان سيدخل حيز التنفيذ صباح الاربعاء بحسب تقديرات اسرائيلية.

معلومات اكدت حيالها القناة الثانية عشرة الاسرائيلية بأن اعلانا اميركيا فرنسيا عن وقف اطلاق النار سيكون في العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة على ان يدخل حيز التنفيذ صباح الاربعاء.

هذا وابدى عدة وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي موافقتهم على الاتفاق قبيل اجتماع المجلس الوزاري الاسرائيلي بحسب اعلام عبري .



وضمن الجو السائد في الكيان افادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن التقارير التي تتحدث عن قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع لبنان تسببت في إحباط شديد بين سكان شمال"إسرائيل"، الذين يخشون أن اتفاقا محتملا بهذا الشأن قد يسمح لحزب الله بإعادة تنظيم نفسه، ومن ثم تهديد أمنهم وسلامتهم على حد تعبير الصحيفة.

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