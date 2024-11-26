إيران تستهدف تبادلا تجاريا مع قطر بمستوى مليار دولار

العالم - قطر

جاء ذلك في اجتماع إفتراضي جمع المسؤول الايراني مع صالح الخليفي نائب وزير التجارة والصناعة القطري اليوم الثلاثاء.

وأشار "دهنوي" أن الفواكه والصناعات الغذائية تشكل غالبية الصادرات الايرانية الى قطر وأنها لا تحقق بذاتها مستوى المليار دولار المستهدف.ودعا رئيس المنظمة لاتخاذ قرارات عملية في مجال تطوير التجارة بين البلدين ومعالجة التحديات مبيّنا أن بعض القضايا الجزئية باتت تشكل معوقات كبيرة في العملية التجارية.

ونوه الى إمكانية زيادة الحجم التجاري البيني في حال إلغاء التشديدات في عمليات التفتيش القطرية وتسهيل اصدار التأشيرات للتجار الايرانيين.

وأستطرد أن بالوقت الراهن وبشكل غير مباشر يتم تصدير الفلزات والبتروكيماويات الايرانية الى قطر ومن المؤمل إتاحة التصدير المباشر لهذه المنتجات.

من جانبه أكد مساعد وزير التجارة والصناعة القطري صالح الخليفي، أن التشديد في جمارك بلاده تسري على كافة الدول وأن بخصوص عملية تسريع وتيرة تخليص البضائع الايرانية من الموانئ القطرية وإصدار التأشيرات للتجار الايرانيين تعهد ببذل الجهود اللازمة.

وأعرب عن أمله بتحقيق المستوى التجاري المستهدف عند مليار دولار في المستقبل القريب.