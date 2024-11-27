وزير الاتصالات الإيراني: نحضر للوصول إلى مدار جيو

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وقال وزير الاتصالات الإيراني في تصريح له: بعد إطلاق قمري "هدهد" و "كوثر"، بدعم من القطاع الخاص، لدينا خطط أخرى للتحضير للوصول إلى المدار الجيواستراتيجي (مدار جيو). وسيتم تنفيذ هذا الإنجاز لأول مرة في البلاد على نحو بحثي.

وأضاف، نأمل أن نحمل أخباراً جيدة لشعبنا في هذا المجال قبل نهاية العام.

والمدار الجيواستراتيجي، المعروف باسم المدار الجغرافي الثابت أو مدار جيو (GEO)، هو مدار دائري يقع فوق خط الاستواء على ارتفاع حوالي 35,786 كيلومترًا (22,236 ميلاً) فوق سطح الأرض. يتميز هذا المدار بخصائص فريدة تجعله مهمًا جدًا من الناحية التقنية والاستراتيجية.

ويعد المدار جيو نقطة مركزية في التقنيات الحديثة، وامتلاك قدرات للوصول إليه يعتبر إنجازًا كبيرًا لأي دولة.