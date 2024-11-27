شاهد.. هكذا عاد أهل الضاحية والجنوب والبقاع الى دياهم !

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ها هُمْ أشْرفْ الناسَ وَأَطْهَرَ الناسِ، أسطورة الصمود في وجه الغطرسة الصهيونية يَعُودُونَ إِلَى الدِيارِ أَعِزّاءَ مُكَرَّمِينَ كَما وَعَدَ السَيِّدُ الأَسْمَى وَالأَقْدَس مُكَلِّلِينَ بِنَصْرٍ سُطِّرَت حُرُوفَهُ بِدِماءِ شُهَداء حفِظُوا الامانَةَ وَأَتَمُّوا الوَصِيَّةَ.

وعبر الاهالي عن سعادتهم وفرحتهم بعودتهم الى بيوتهم، معبرين عن قناعتهم التامة بالانتصار على العدو الصهيوني بفضل رجال المقاومة ودماء الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الامة السيد حسن نصر الله.

لم يسحق حزب الله، ولم ينزع سلاحه، عاد اهل الضاحية والجنوب والبقاع ولم يعودوا المستوطنون إلى الشمال.

أحبطت مخططات نتنياهو لتفكيك محور المقاومة.

بصمود اهل المقاومة وسواعد رجالها الذين سطروا ملاحم النصر في ميدان البطولة لن تنكّس راية النصر يوما فهم أهل العهد والوعد.

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