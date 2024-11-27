تعرف على الأسباب الشائعة للشعور المستمر بالبرد

العالم-الصحة

من الأسباب الشائعة للشعور المستمر بالبرد هو نقص بعض الفيتامينات والمغذيات الأساسية التي تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته.

كيف ينظم الجسم درجة الحرارة؟

يحافظ جسم الإنسان على درجة حرارته من خلال عملية تُعرف بتنظيم درجة الحرارة. يساعد الدماغ والشرايين الدموية والغدد العرقية في الحفاظ على درجة حرارة ثابتة تقارب 37 درجة مئوية. لكن هذا التوازن الدقيق قد يختل بسبب عوامل مختلفة، مثل:

العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

التعرض للبرد الشديد أو الحرارة المرتفعة.

نقص العناصر الغذائية الأساسية.

النقص في بعض المغذيات يمكن أن يعيق قدرة الجسم على إنتاج الحرارة أو الحفاظ عليها، مما يجعلك تشعر بالبرد بشكل دائم.

العلاقة بين العناصر الغذائية والشعور بالبرد

هناك العديد من العناصر الغذائية الضرورية للتنظيم الحراري، ولكن أبرزها: الحديد، وفيتامين ب12، وحمض الفوليك، وفيتامين سي. تعمل هذه المغذيات معًا لتضمن إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين بكفاءة، وهي عوامل رئيسية للحفاظ على دفء الجسم.

الحديد: المفتاح لتدفئة الجسم

يلعب الحديد دورًا حيويًا في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. عند نقص الحديد، يصبح الجسم عاجزًا عن توصيل الأكسجين بكفاءة، مما يسبب ضعف العضلات وبرودة الأطراف.

تشير دراسة نُشرت في مجلة لانسيت لأمراض الدم إلى أن الأفراد الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد غالبًا ما يشعرون بحساسية زائدة للبرد نتيجة ضعف الدورة الدموية.

فيتامين ب12: للحفاظ على الدورة الدموية

فيتامين ب12 ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية. نقصه يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب12، والذي يؤثر سلبًا على تدفق الأكسجين إلى أنسجة الجسم. تظهر أعراض مثل برودة اليدين والقدمين بشكل واضح لدى المصابين.

أكدت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية على أهمية فيتامين ب12 في دعم تنظيم حرارة الجسم ومنع فقر الدم.

حمض الفوليك: شريك ب12

يعمل حمض الفوليك (فيتامين ب9) مع فيتامين ب12 لإنتاج خلايا الدم الحمراء. نقص حمض الفوليك يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وأعراض مثل التعب وحساسية البرد.

تشير المجلة الطبية البريطانية إلى أن فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك يرتبط بانخفاض قدرة الجسم على تحمل البرد.

فيتامين سي: يعزز امتصاص الحديد

حتى مع تناول كميات كافية من الحديد، قد يكون الجسم غير قادر على امتصاصه دون وجود فيتامين سي. هذا الفيتامين يعزز امتصاص الحديد ويساعد في الوقاية من أعراض فقر الدم، مثل البرودة المزمنة.

أشارت دراسة في مجلة Nutrients إلى أن نقص فيتامين سي يقلل من امتصاص الحديد، مما يزيد من خطر الإصابة بحساسية البرد.

ماذا تفعل إذا كنت دائم الشعور بالبرد؟

إذا كنت تعاني من برودة مستمرة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على:

قصور الغدة الدرقية.

مرض رينود.

نقص العناصر الغذائية الأساسية.

للتأكد، استشر طبيبًا لإجراء فحوصات الدم التي قد تكشف عن نقص الحديد، أو فيتامين ب12، أو حمض الفوليك، أو فيتامين سي. بناءً على النتائج، يمكن للطبيب أن يوصي بـ:

تغييرات غذائية: تناول الأطعمة الغنية بالحديد (مثل اللحوم الحمراء والخضروات الورقية)، وبفيتامين ب12 (مثل البيض ومنتجات الألبان)، وحمض الفوليك (مثل الفواكه الحمضية والفاصوليا).

مكملات غذائية: إذا لزم الأمر.

تدخلات طبية: في حالة وجود مشكلات صحية أكثر تعقيدًا.

الشعور المستمر بالبرد قد يكون أكثر من مجرد مسألة بيئية. استمع إلى إشارات جسمك، وامنحه العناصر الغذائية التي يحتاجها ليعمل بكفاءة. تنظيم حرارة جسمك يعتمد بشكل كبير على صحتك الغذائية، لذا حافظ على نظام غذائي متوازن ودافئ!