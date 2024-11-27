السعودية ترحب بوقف العدوان على لبنان

العالم-السعودية

‌‎وأضافت الوزراة في بيانها:" نأمل أن يقود تنفيذ وقف إطلق النار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمان".

وفجر اليوم، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن الجيش اللبناني عصر يوم الأربعاء، أنه "باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليونيفيل".