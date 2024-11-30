هل تركيا منخرطة في هجوم حلب؟!

العالم - خاص بالعالم

ولفت نصور إلى أن كل ما جرى في هجوم الجماعات المسلحة على مدينة حلب السورية/ كان بأوامر وموافقة من الإحتلال التركي، لأن هنالك متغيرات على أرض الواقع، كما يتحدث الرئيس التركي الآن عن سوريا، فهم تحدثوا سابقا عن أبناء فلسطين الذين كانوا ينددون بالكيان الصهيوني، منوها إلى أن الرئيس التركي كان بنفس الوقت يرسل المياه والغذاء والمعدّات إلى جيش الإحتلال الإسرائيلي ليقوم بقتل أبناء غزة، لافتا إلى أنها تعتبر أمورا محسومة.

وأضاف نصور إلى أن ذلك يعتبر تضليلا يعرفه أبناء الشعب السوري، وكل أبناء الوطن العربي حتى الشعب المصري والجزائري، مبينا التواصل مع شرائح عديدة جميعهم يعلمون بأن الرئيس التركي "ينافق" وكل ما يجري من تصريحات هي تضليل إعلامي، بدليل أنه لماذا تم خرق قرار خفض التصعيد وإن ما حدث أمس هو عباره عن خرق لهذا القرار أولاً، وثانيا كان مقرراً من الاساس كما كانوا يهيئون بأن هذه العملية ستتم في شهر آذار القادم.

وقال نصور:عندما فشل بنيامين نتنياهو في غزة وانتصر حزب الله في الجنوب اللبناني، وبعد موضوع غزة وجنوب لبنان، كنا ندرك تماما بأن هنالك إستعدادات تجاه سوريا، وأن سوريا والعراق واليمن ستأتي بعدها وها نحن الآن نشاهد نتنياهو يتحدث عن شرق أوسط جديد وعن موضوع سوريا كما يقال على أن سوريا"تلعب بالنار"، لانها تدعم حزب الله وتدعم المقاومة وتدعم أبناء غزة وتدعم أبناء فلسطين، ونحن نفتخر بأننا ضمن اطار محور المقاومة.

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