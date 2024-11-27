مرشح جمهوري يهودي: على رشيدة طليب وإلهان عمر التفكير بمغادرة الكونغرس

العالم - الاميركيتان

وكتب فاين، وهو يهودي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “المطرقة العبرية قادمة . قد تفكر “رشيدة طليب” و“إلهان عمر” في المغادرة قبل وصولي”.

وأدرج فاين الوسم “BombsAway”.

جاءت تعليقات المرشح المثير للجدل في إعادة نشر لإعلان تأييد الائتلاف اليهودي الجمهوري لفين للدائرة الكونغرسية السادسة في فلوريدا، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وكانت طليب، وهي العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونغرس، وعمر داعمتين صراحة لفلسطين طوال العدوان الإسرائيلي الدامي على غزة، وكلاهما مسلمتان.

ويُعرف فاين بآرائه المتطرفة المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، وقد واجه ردود فعل عنيفة بسبب سلسلة من التصريحات التحريضية بشأن الحرب. وعندما استشهدت ناشطة أمريكية من أصل تركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية في وقت سابق من هذا العام، كتب فاين في منشور على موقع X : “ارمِ الحجارة، سيُطلَق النار عليك. إرهابي مسلم أقل. أطلق النار”.

وفي عام 2019، أشار فاين إلى أحد الناخبين اليهود الذي دافع عن منتدى بعنوان “فلسطين/إسرائيل، فتح الحوار” باعتباره “Judenrat”، وهو مصطلح يشير إلى اليهود الذين تعاونوا مع النازيين أثناء الهولوكوست. وقد تم الإدلاء بالتعليقات على فيسبوك، وفقًا لصحيفة جيروزالم بوست وأورلاندو سنتينل .

وأطلق فاين حملته الانتخابية للمنطقة السادسة في الولاية يوم الثلاثاء. ويشغل المقعد حاليًا النائب مايك والتز (جمهوري) الذي سيترك مجلس النواب ليشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ودعا ترامب فاين إلى الترشح لهذا المقعد يوم الإثنين.