الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الهلال الأحمر الإيراني أرسل أكثر من 2500 طن من المساعدات إلى لبنان

الهلال الأحمر الإيراني أرسل أكثر من 2500 طن من المساعدات إلى لبنان
الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أوضح الأمين العام للهلال الأحمر الإيراني ميثم أفشار، أنه تم حتى الآن إرسال أكثر من 2500 طن من المواد الحيوية إلى شعب لبنان المظلوم عبر الحدود البرية وجزء منها عبر الحدود البحرية.

العالمإيران

وأوضح الأمين العام للهلال الأحمر الإيراني ميثم أفشار أنه خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان وجولاته التفقدية في بيروت، اطلع عن كثب على وضع اللاجئين في المنطقة والمواطنين اللبناني وقدم مشاهداته عن الأوضاع.

وعقد الأمين العام للهلال الأحمر خلال هذه الزيارة لقاءات مفيدة مع رئيس منظمة الصليب الأحمر اللبناني ومديري الاتحاد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلن في هذه اللقاءات أنه تم إجراء مفاوضات وتنسيق لإعادة فتح طريق المساعدات الجوي من طهران إلى بيروت، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني قد منع إرسال المساعدات الإنسانية إلى لبنان، ولكن مع هذا الاتفاق سيتم توفير إمكانية إرسال مساعدات جويا.

روابط ذات صلة

الهلال الأحمر الإيراني يرسل 300 طنًا من المساعدات إلى غزة ولبنان

شاهد.. حملة المساعدات الايرانية متواصلة الى غزة ولبنان

شاحنات مليئة بالمساعدات الشعبية الايرانية تتجه نحو غزة ولبنان

وصول أول شحنة مساعدات شعبية ايرانية الی لبنان