الهلال الأحمر الإيراني أرسل أكثر من 2500 طن من المساعدات إلى لبنان

العالم – إيران

وأوضح الأمين العام للهلال الأحمر الإيراني ميثم أفشار أنه خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان وجولاته التفقدية في بيروت، اطلع عن كثب على وضع اللاجئين في المنطقة والمواطنين اللبناني وقدم مشاهداته عن الأوضاع.

وعقد الأمين العام للهلال الأحمر خلال هذه الزيارة لقاءات مفيدة مع رئيس منظمة الصليب الأحمر اللبناني ومديري الاتحاد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلن في هذه اللقاءات أنه تم إجراء مفاوضات وتنسيق لإعادة فتح طريق المساعدات الجوي من طهران إلى بيروت، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني قد منع إرسال المساعدات الإنسانية إلى لبنان، ولكن مع هذا الاتفاق سيتم توفير إمكانية إرسال مساعدات جويا.