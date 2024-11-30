السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-11-2024

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 29-11-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 29-11-2024