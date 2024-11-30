طهران تدعو لمعاقبة الكيان الصهيوني وطرده من الأمم المتحدة

العالم - ايران

وافادت معاونية وزارة الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية بأن أمين لجنة حقوق الإنسان و مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي" وجّه رسالة الى امناء المكاتب الرئيسية الأربعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، وهم :الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة "بوب راي"،رئيس لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة"عبد العزيز أم الواصل" و مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك".

وذكر غريب ابادي في رسالته هذه : إن وجود الكيان الصهيوني الإجرامي الذي،ووفقا لسلطات حقوق الإنسان الدولية وخبراء الأمم المتحدة المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان المستقلين، قد حول غزة إلى ساحة لقتل المدنيين، وخاصة النساء والأطفال منهم.وتعتبر لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تتمثل طبيعتها في تعزيز حقوق المرأة ومنع العنف والتمييز ضدها،النقطة الأخيرة لمصداقية المؤسسات الدولية والأمل في فاعليتها أثناء الأزمات والتهديدات الإنسانية.

واشار امين لجنة حقوق الانسان الى انه يكفي القاء نظرة وفقا لمبادىء الانصاف والعدالة وبدون اجحاف على بعض الإحصائيات المنشورة حول حجم وأبعاد الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال في غزة ولبنان، للاجابة على هذا السؤال التالي" أي منطق سليم وضمير إنساني يقظ يمكن أن يقبل عضوية المسبب لهذه الجرائم المناهضة للإنسانية وحقوقها في منظمة دولية تراقب وتدعم وتعزز حقوق المرأة !؟