استهداف مقر قيادة 'جبهة النصرة': هل كان الجولاني بداخله؟

العالم _ سوريا

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية في دمشق، حسام زيدان، بأن الطيران الحربي السوري يواصل استهداف أرتال المجموعات المسلحة، سواء المنسحبة من مناطق الاشتباك أو المتواجدة في مناطق أخرى، إضافة إلى استهداف الطيران السوري مستودعات الأسلحة والذخائر ومقرات القيادة التابعة لتلك المجموعات.

وأشار مراسل العالم إلى أن مصادر مطلعة أفادت بأن الجيش السوري قد استهدف مقر القيادة الرئيسي للجماعات المسلحة في إدلب، حيث يُعتقد أن "الجولاني"، كان موجودًا فيه، لافتا إلى أن الهجوم أدى إلى فرض طوق أمني واسع حول المقر الذي دُمّر بالكامل من قبل جماعة جبهة "النصرة" الإرهابية، مما يدل على وقوع أحداث مهمة هناك، وستظهر التفاصيل قريبًا.

وأكد مراسل العالم أن هذا الهجوم يعكس قدرة الجيش السوري على الرصد والمتابعة وملاحقة المجموعات المسلحة حتى في عمق إدلب. وقد أثر ذلك سلبًا على معنويات تلك المجموعات، حيث لوحظ تباطؤ في تحركاتها، خاصةً بعد تصدي الجيش السوري لهجماتها في ريف حماة الشمالي.

وفي سياق متصل، أوضح مراسل العالم أن اللافت في هذه الهجمات الإرهابية هو الاحتضان الشعبي الكبير من أهالي القرى والبلدات السورية، الذين شكلوا خط دفاع أول أمام المجموعات المسلحة حتى وصول الجيش، وقد أبدت هذه المجتموعات الأهلية حالة من الاستنفار الشعبي لدعم ومواكبة العمليات العسكرية للجيش السوري في التصدي لهذه الجماعات المسلحة.

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن الطائرات الحربية السورية والروسية نفذت عملية مشتركة استهدفت مقر القيادة الرئيسي لجماعة جبهة "النصرة" الإرهابية في سوريا.

ووفقاً لبعض التقارير، كان أبو محمد الجولاني، إلى جانب عدد من الضباط والعسكريين، موجوداً في المقر أثناء القصف.

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