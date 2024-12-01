الدقيقة 4.17... زلزال غازي عنتاب (1) + فيديو

العالم – خاص بالعالم

الزلزال وقع في ساعات الصباح الأولى وقبل شروق الشمس عندما كان الطقس شديد البرودة والسماء مظلمة تماما.

كم من المحزن أن ترى خلال لحظات قليلة بيوتا دافئة ومفعمة بالسعادة تتحول إلى ذكريات باردة وحزينة.. لقد دمرت المدينة عن بكرة أبيها.

مع شروق الشمس ترى المدينة باكية على فقدان الأحبة، وسط أصوات الاستغاثة وأجواء الشك والترديد ومساع لانتشال الناجين، فيما يملأ صوت صفارات الإنذار أرجاء المدينة بأكملها.

كل الناس في صدمة وذهول وحالة من عدم التصديق.. فلم تشرق شمس 6 شباط/فبراير العام 2023 بعد وتوقفت عقارب الساعة عند 4:17 صباحا فيما مرت الـ75 ثانية بمثابة العمر كله.. وأوددت بحياة العديد من الأشخاص وبثمرة مساعي أعمارهم، والأهم من ذلك انهت حياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

في هذا الوقت يهز زلزال بقوة فاصل 7.8 درجات على مقياس ريختر وسط وجنوب تركيا لدرجة جعلت من الصعب تقدير الأضرار الناجمة عنه.

مركز هذا الزلزال كان مدينة غازي عنتاب.. حيث تسبب الزلزال بحدوث أضرار كبيرة في مساحة قدرها 350,000 كلم مربع تمثل 44% من مساحة تركيا.

وتشير التقديرات إلى ان 14 مليون شخص في 11 محافظة في هذا البلد أي ما يعادل 16% من سكان تركيا قد تضرروا جراء هذا الزلزال قوة هذا الزلزال كانت كبيرة لدرجة جعلت سكان العراق والأردن وفلسطين ولبنان ومصر واليونان يشعرون بارتداداته.

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