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الدقيقة 4.17... زلزال غازي عنتاب (2) + فيديو

الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب مدينة غازي عنتاب التركية وسقوط العديد من الضحايا أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان الحداد العام لمدة سبعة أيام، بعد ذلك وعلى الفور طلب مساعدة دولية من أجل ضحايا الزلزال.

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وهبت العديد من الحكومات والمنظمات الوطنية لتقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري هذا الزلزال، بحيث تعهدت أكثر من 70 دولة بدعم ضحايا الزلزال وتقديم العون لهم.

ورغم أن أبعاد الحادثة كانت واسعة للغاية وصادمة إلا أن معظم دول العالم شعرت بالمسؤولية إزاء هذه الكارثة واستجابت لمساعدة الشعب التركي بإرسال مساعدات إنسانية.

منذ الساعات الأولى للزلزال المدمر أعلنت إيران استعدادها لتقديم المساعدة ودعم الشعب التركي المنكوب بالزلزال.

وكان الهلال الأحمر الإيراني فريق أول دولة هبط طائرات مساعداتها الإغاثية في مطارات المناطق المنكوبة بالزلزال في تركيا.. طائرات لم تحمل مواد الإغاثة إلى تركيا فحسب بل نقلت أيضا فرق وعناصر الإنقاذ ذات الخبرة إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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