مشهد المقدسة تستضيف اجتماع وزراء خارجية دول منظمة "اكو"

العالم - ايران

وهذه اول مرة يعقد فيها اجتماع وزراء خارجية منظمة اكو خارج عاصمة احدى الدول الاعضاء في المنظمة.

وتأسست منظمة اكو في عام 1985 بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقتي آسيا واوقيانيا، وتضم المنظمة 10 دول هي : افغانستان، وجمهوریة أذربیجان، وایران، وكازاخستان، وقرغیزيا، وباکستان، وطاجیکستان، وترکمنستان، وترکیا واوزبکستان.

وتعتبر هذه المنظمة منصة هامة للتعاون الاقليمي تسعى الى ايجاد تعاون أوثق بين الدول الاعضاء بهدف الوصول الى التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي.

ويعود آخر اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة اكو الى عام 2013 وقد استضافته طهران.