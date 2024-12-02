وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره التركي

العالم - ايران

وناقش عراقجي و نظيره التركي خلال اللقاء العلاقات الثنائية والاوضاع الراهنة في المنطقة، بما في ذلك التطورات في سوريا ومكافحة الإرهاب.

وقبل هذا اللقاء ذكر وزير الخارجية الإيراني في حديث مع صحافيين في أنقرة أنه سيعقد اجتماعا مفصلا مع وزير الخارجية التركي وقال: هناك هواجس مشتركة يجب مناقشتها.

وأضاف أن مشاوراتنا مع تركيا كانت دائمًا حول قضايا مختلفة،قائلا: نحن نتفق في كثير من القضايا ونختلف في بعضها ومن الطبيعي أن نتحدث ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا الإقليمية مما يسهم في استقرار المنطقة بدلاً من أن تصبح سوريا أو المنطقة مركزاً للإرهابيين مرة أخرى.

وسيشرح عراقجي وفيدان مواقف إيران وتركيا بشأن التطورات الإقليمية في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.

والتقى وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق امس الأحد وأكد دعم طهران الشامل لسوريا في الحرب ضد الإرهاب ودعم هذا البلد حكومة وشعبا وجيشا.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا وروسيا هي الدول الضامنة لعملية أستانا فيما يتعلق بسوريا وانعقد الاجتماع الثاني والعشرون لمحادثات أستانا بشأن سوريا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر لمدة يومين بحضور ممثلين عن إيران وتركيا وروسيا.

وانطلقت مفاوضات استانا حول سوريا عام 2016 بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وبدعم من تركيا، من أجل حل الصراعات في سوريا وإنهاء 6 سنوات من القتل والتهجير والدمار في هذا البلد.