رحلات أسبوعية من مشهد إلى مدينة الدمام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء

العالم - ایران

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، صرح فرزادي بور: من أجل زيادة حجم النشاط الاقتصادي والسياسي والسياحي مع المملكة العربية السعودية، سيتم تسيير رحلات أسبوعية من مشهد إلى مدينة الدمام السعودية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وذكر فرزادي بور أن الرحلة التي كانت إحدى مسارات رحلات شركة الطيران مضيفا: يعد توسيع وتنشيط مسارات الطيران مع دول المنطقة أحد الأهداف الرئيسية لشركة إيران للطيران. فإن إنشاء واستئناف الرحلات الجوية بين مدننا ذات الحركة المرورية العالية والمدن الدينية مع الدول الإسلامية في المنطقة له أهمية خاصة.

وأكد أننا نعتقد أن استئناف رحلات مشهد- الدمام يمكن أن يؤدي إلى توسيع النشاط الاقتصادي والتقارب الثقافي وتطوير السياحة الدينية بين إيران والمملكة العربية السعودية، وهي إحدى السياسات الجديدة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف: توقفت رحلات هذا الخط لأكثر من 10 سنوات، وهذا العام، على الرغم من الضغوط على الخطوط الجوية الإيرانية، حاولنا استئناف الرحلة.

وتابع قائلا: سيتم استئناف الرحلات يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، كما هو مقرر، اعتباراً من 3 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.