غزة.. هل من صفقة تبادل؟

العالم - باختصار

وکشف الاعلام العبري عن وجود تقدم في مفاوضات التبادل لکنه لايشکل اختراقاً.

وتعتبر النقطة المتعلقة بإنهاء الحرب لاتزال العقبة الأساسية في المفاوضات.

التقديرات في کيان الاحتلال تشير الی ان عدد الاسری الأحياء أقل من نصف الاسری.

ويؤکد جيش الاحتلال ان الوقت مناسب جداً لإبرام صفقة تبادل.

وکتب موقع أکسيوس ان المبعوث الاسرائيلي سيتوجه للولايات المتحدة لإجراء محادثات حول صفقة التبادل.

اما جيک سوليفان فقد قال ان الادارة الاميرکية تعمل لوقف اطلاق النار واطلاق الاسری في غزة.

وکتبت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية: لن تکون هناک صفقة تبادل اذا لم يـخذ نتنياهو قراراً بإنهاء الحرب.

وتتهم عائلات الاسری نتنياهو بعرقلة الصفقة لاعتبارات سياسية.

ويقول خبراء ان ترامب يضغط للتوصل لصفقة تجعله قادراً علی مواصلة العمل علی توسيع اتفاقات ابراهام.

اما حماس فأعلنت انها منفتحة علی الحوار والتفاوض مع جميع الجهات لوقف الحرب الاسرائيلية علی غزة.

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