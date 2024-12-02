نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش 02-12-2024

قناة العالم
الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
كتائب القسام تعلن استهداف مستوطني نيريم والعين الثالثة بصواريخ رجوم
عاجل
الجيش السوري يعلن خوض معارك مع الارهابيين وقصف مواقعهم بريف حماة
عاجل
وزيرا خارجية العراق والسعودية يحذران من خطورة توسيع دائرة الصراع الاقليمي
عاجل
الجيش السوري يحرر البلدات والقرى على طريق محردة السقيلبية بريف حماة
عاجل
العمليات المشتركة في العراق:من يفكر المساس بالوطن سيكون مصيره الموت
عاجل
العمليات المشتركة في العراق: الزمر الارهابية تلفظ انفاسها الاخيرة
عاجل
العمليات المشتركة بالعراق: لامكان للارهاب في البلاد
عاجل
الرئيس العراقي يؤكد للسفير الايراني اهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سورية
عاجل
طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن غارتين على حانين ومرتفعات الجبور في لبنان
عاجل
طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن غارة على بلدة يارون في جنوب لبنان
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش 02-12-2024
//media.alalam.ir/uploads/org/2024/12/02/173315882988007400.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2024/12/02/173315882988007400.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2024/12/02/173315882414809300.jpg
الإثنين ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-11-2024
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 29-11-2024
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
شاهد بالفيديو..
'اسرائيل' تكف عن قتل اللبنانيين وتعود لقتل الفلسطينيين
فيديو خاص..
وقفة انبهار لمقدمة قناة العالم أمام مشهد العائدين للضاحية
مراسل العالم..
رغم وقف اطلاق النار.. المستوطنون الهاربون يرفضون العودة للشمال
حزب الله وكيان الاحتلال.. العين بالعين
جوا الصندوق..
فرصة فريدة في تاريخ العالم للتخلص من 'اسرائيل'
فيديو خاص..
کاميرا العالم تثبت زيف مزاعم الاحتلال.. إنها ورشة نجارة !
مراسل العالم..
الاحتلال يذهب نحو وقف اطلاق نار مع لبنان، والسبب هو الأهم..
فيديو خاص..
مروحية اسرائيلية تستهدف خيمة ملاصقة لخيمة مراسل العالم
4 فضائح خطيرة تلاحق نتنياهو ورغبة ترامب في التخلي عنه
شاهد..
اكتمال فصول جديدة من مشروع إبادة قطاع غزة
ترامب يفوز بأكثر الانتخابات الاميرکية تكلفة في التاريخ
مقالات و تحليلات
"الصراع السني الشيعي لا يجب أن ينتهي"!
البيئة الحاضنة..
هدف "اسرائيل" من خلط الاوراق في سوريا
بعد إعطابها 'الغولاني الإسرائيلي..المقاومة تواجه 'الجولاني التكفيري'
إنه نصر الله..
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.