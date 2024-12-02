شاهد: كاميرا ’العالم’ ترصد مظاهر الحياة وسط حماة السورية

العالم - خاص العالم

وأفاد مراسل قناة "العالم"، حسام زيدان، من وسط مدينة حماة السورية وتحديدا ساحة المحافظة الشهيرة أن الحياة داخل المدينة تسير بشكل طبيعي والناس تتجول في الشوارع مع حركة مرورية طبيعية كما أن الاسواق عامرة بالمتسوقين حيث لا يوجد اي شيء يعكر صفو الحياة في المدينة.

وأضاف مراسلنا أن طاقم القناة قبل الوصول الى الساحة قام بجولة في بعض الشوارع والاحياء الكبرى في المدينة حيث الحياة طبيعية والاهالي يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بدون أن يعكر صفوها شيء، بالرغم من المنغصات التي تظهر هنا وهناك في بعض الاحيان حيث استهدفت قبل قليل المجموعات المسلحه احياء مدينة حماة وتحديدا حي البعث في القذائف الصاروخية ما ادى الى استشهاد احد المواطنين وجرح آخر بالاضافة الى ذلك رصدنا قبل قليل احدى الطائرات المسيرة التي اسقطها الجيش السوري في سماء الريف الشمالي في مدينة حماة، كانت واضحه المضادات الارضيه للجيش السوري التي ترصد بشكل دائم اي خرق من قبل المجموعات المسلحة عبر الطائرات المسيرة او حتى الصواريخ.

وأشار مراسلنا الى ان استخدام المجموعات المسلحة للطائرات المسيرة أو الصواريخ يدلل على مدى المأزق الكبير الذي تعانيه المجموعات المسلحة التي لم تحقق خرقا منذ يومين بأي جبهة من الجبهات التي تقاتل عليها وهذا دليل على قوة تثبيت الجيش السوري لخطوطه الدفاعية في المنطقة.

وأضاف الحياة طبيعية في مدينة حماة، حيث الناس بدأت تتفهم الحرب الاعلامية والنفسية التي تشنها المجموعات المسلحة وباتت لا تتاثر بهذا النوع من الحروب التي تشنها المجموعات المسلحة في ظل أي عملية عسكرية تشنها او هجمات ضد محاور الاشتباك مع الجيش السوري في محاولة للتأثير على نفسية الناس والخروج وترك مدنهم وقراهم".

ونوه مراسلنا الى الدور الذي مارسه الجيش السوري عبر الاعلام الرسمي باعلانه بيانات رسمية عن الاوضاع التي تعم المناطق بالاضافة الى تكذيبه لكل الشائعات التي تحدثت عنها المجموعات المسلحة، بالطبع هذه الحروب الناعمة والحروب الاعلامية والنفسية هي جزء من استراتيجية وتكتيك المجموعات المسلحة في هجماتها الارهابية باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري.

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